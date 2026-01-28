Incendio consume humilde vivienda en La Pita, Veraguas; familia lo pierde todo

Panamá- Una humilde familia lo perdió todo, luego de que un incendio consumió lo poco que tenían dentro de su vivienda, ubicada en la comunidad de La Pita, corregimiento de Canto del Llano, distrito de Santiago, en Veraguas.

Las llamas arrasaron con todo lo que había en el inmueble de bloques sin repellar y techo de zinc a eso de la 1:00 p.m. de ayer y, desde entonces, los dos menores de 11 y 13 años que allí residen junto a sus padres no han podido ir a la escuela, y ellos a trabajar, pues los útiles escolares, la ropa, la cama y demás enseres quedaron reducidos a cenizas.

Eduardo Chen, jefe del Cuerpo de Bomberos de Coclé, detalló que, para sofocar las llamas, los camisas rojas tuvieron que forzar la puerta de hierro, ya que dentro de la pequeña casa no había nadie.

Aseguró que, aunque la vivienda no cuenta con el suministro de energía eléctrica a través de una compañía, sí poseían un panel solar al que tenían conectados algunos electrodomésticos, por lo que se presume que el incendio pudo iniciar "por ese lado".

Ahora la familia requiere solidaridad, por lo que se espera el apoyo de la comunidad y autoridades locales para que puedan volver a la normalidad.

Este miércoles, unidades del Sistema Nacional de Protección Civil efectuaron una inspección a la estructura para determinar si era segura.