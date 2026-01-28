Capturan mujer que casi mata a su padrastro a puñaladas en La Chorrera

Panamá- Una mujer que casi mata a su padrastro a puñaladas en plena víspera de Navidad del 2025 fue aprehendida este miércoles en el corregimiento de Playa Leona, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Según la investigación preliminar, la dama, de unos 30 años, le clavó un arma blanca varias veces y en distintas partes del cuerpo a su padrastro, en medio de una discusión familiar.

Como las puñaladas pusieron en peligro la vida de la víctima, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de Panamá Oeste abrió la investigación del caso por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio, en lugar de por el delito de violencia doméstica.

Se informó que todo ocurrió el 24 de diciembre de 2025, cuando la sospechosa atacó a su padrastro, el cual tuvo que ser recluido en el Hospital Nicolás A. Solano para que recibiera atención médica.

Como el hombre sobrevivió al brutal ataque con arma blanca, ahora la sospechosa será presentada ante un Tribunal de Garantías para que un juez decrete si la aprehensión fue legal, de pro presentada la formulación de la imputación y establezca la medida cautelar que deberá cumplir mientras la Fiscalía investiga el caso.



