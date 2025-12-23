Banco de Bogotá refuerza su músculo en Panamá con compra de clientes de Itaú

El Banco de Bogotá dio un paso fuerte en Panamá, al anunciar un acuerdo para adquirir el portafolio de clientes de persona natural de Itaú, una operación que también incluye a Colombia, pero que impacta directamente el mercado bancario panameño.

La transacción contempla activos y pasivos de unos 267 mil clientes entre ambos países, con un volumen estimado de 6,5 billones de pesos en créditos de consumo y vivienda y 4,1 billones de pesos en depósitos, cifras que refuerzan la presencia del grupo en la región y, en particular, su apuesta por el negocio bancario en Panamá.

Una vez se concrete la operación y se obtengan las aprobaciones regulatorias, el Banco de Bogotá ampliará su base de clientes y su participación de mercado, fortaleciendo el segmento de personas naturales, clave en el sistema financiero panameño, donde la competencia bancaria es cada vez más intensa.

El presidente del Banco de Bogotá, César Prado, destacó que esta adquisición forma parte de la estrategia corporativa del grupo y permite consolidar su crecimiento en mercados estratégicos como Panamá.

“Es un paso que mejora nuestra escala, complementa nuestro portafolio y refuerza la solidez con la que competimos”, señaló.

Por su parte, Itaú explicó que la venta de su banca minorista en Panamá responde a un reordenamiento de su estrategia, enfocándose en Itaú Corporate, que concentra los negocios con empresas, tesorería y sus filiales financieras en el país.

A pesar del ajuste, Itaú aseguró que mantiene su compromiso con Panamá y Colombia, y que continuará operando en la región con una visión de largo plazo, mientras avanza en el fortalecimiento de sus líneas corporativas.

El Grupo Aval, al que pertenece el Banco de Bogotá, ya tiene presencia en Panamá a través de Multi Financial Group, por lo que esta operación consolida aún más su huella financiera en el país y confirma que Panamá sigue siendo una plaza clave para la banca regional.

