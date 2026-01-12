Bancos de sangre en rojo: reservas bajan a menos de 40%

El Ministerio de Salud confirmó que los bancos de sangre en Panamá mantienen niveles por debajo del 40 %, una cifra que pone presión directa sobre hospitales y salas de urgencias.

En el país funcionan 38 bancos de sangre. Once pertenecen al Minsa, trece a la Caja de Seguro Social y catorce son privados. La alerta es general.



La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que la situación es delicada y requiere apoyo inmediato de la población.



El llamado es a acudir a los centros de donación y aportar sangre para cubrir la demanda diaria.



Pacientes llegan todos los días. La sangre no siempre está disponible.

El panorama se complica más en esta época del año, en la estación seca o verano, ya que en este perodo se presenta un aumento de transfusiones en los centros hospitalarios.

Desde el Departamento de Medicina Transfusional del Minsa, Erika Zhong detalló que la mayor urgencia está en la sangre tipo O negativo.



Zhong señaló que, aunque gran parte de la población tiene sangre O positivo, lo que más escasea son los donantes voluntarios constantes.



En las últimas semanas, el déficit ha dificultado la atención de pacientes que llegan a urgencias y requieren transfusión inmediata.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a donar sangre de forma voluntaria. La necesidad es diaria y la reserva actual no alcanza para cubrirla.