Barrida policial en Colón deja 89 presos por pandillas y homicidios

La Policía Nacional metió presión en las calles de Colón y el resultado fue fuerte. Un total de 89 personas fueron aprehendidas durante operativos preventivos y acciones focalizadas en distintos puntos de la provincia, todas requeridas por despachos judiciales.

Entre los delitos que pesan sobre los detenidos hay de todo y nada leve. Pandillerismo, homicidio, tentativa de homicidio, robo, hurto y abuso sexual. Todos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para enfrentar sus respectivos procesos legales.

El comisionado Hermógenes Arguelles, jefe de la Zona Policial de Colón, detalló que los operativos se realizaron del 20 al 26 de enero de 2026. En ese periodo se ejecutaron 73 diligencias de allanamiento, logrando la incautación de cinco armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas.

Las cifras siguen pesando en la provincia. Más de 100 personas murieron por violencia el año pasado en Colón. En lo que va de este año, al menos cinco personas ya han perdido la vida por esta misma causa, lo que mantiene encendidas las alertas.

Las autoridades confirmaron que se han reforzado los puntos de control en zonas calientes, logrando detectar personas requeridas por la justicia y nuevos decomisos de droga. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar de forma confidencial al 104.