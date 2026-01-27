Lula vuelve a Panamá tras 15 años: Canal y negocios

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, regresa a Panamá 15 años después de su última visita al país centroamericano, trayendo en su agenda un acuerdo para impulsar el comercio bilateral y teniendo como telón de fondo su respaldo a la soberanía del Canal interoceánico, así como el esperado juicio panameño por el escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht.

Lula, de 80 años, es el invitado de honor en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, que arranca este miércoles con la presencia de ocho dignatarios de América Latina y el Caribe y la tarea de repensar el posicionamiento de la región en el mundo.

La última vez que Lula visitó Panamá fue en mayo de 2011, cuando siendo ya expresidente participó como invitado del entonces gobernante Ricardo Martinelli (2009-2014) en la inauguración de la segunda fase del paseo marítimo de la capital panameña, conocido como Cinta Costera, una de las obras de la malograda constructora brasileña investigada por sobornos y sobrecostos.

Su primera visita oficial al país, como presidente, fue en 2007, en la Administración de Martín Torrijos (2004-2009), esa vez para promover la cooperación en materia de infraestructura y biocarburantes.

El Canal de Panamá y la soberanía panameña

A juicio del analista panameño Rodrigo Noriega, la visita de Lula a Panamá “demuestra el acercamiento de la administración” del presidente panameño, José Raúl Mulino, “al padrinazgo brasileño como forma de obtener un cierto respaldo internacional a la causa de la soberanía panameña”.

Y es que el presidente de la mayor potencia suramericana anunció el pasado agosto la adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal, en momentos de tensión entre Panamá y Estados Unidos por la intención manifiesta de Donald Trump de “recuperar” la vía por una alegada influencia china, siempre rechazada por Mulino.

Estados Unidos construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad vigente desde octubre de 1979, suscrito por más de 40 Estados y territorios.

“Brasil apoya integralmente la soberanía que tiene sobre el Canal de Panamá”, declaró Lula en agosto pasado, acompañado de Mulino durante una visita oficial en Brasilia.

Impulso al comercio bilateral

Coincidiendo con la visita de Lula, Brasil y Panamá firmarán un acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones, que establecerá reglas para promover los flujos de capitales en ambas direcciones.

La relación bilateral vive un momento de “mucho dinamismo”, según la Cancillería brasileña, destacando que Lula y Mulino se han reunido cinco veces desde 2024 y que el intercambio comercial aumentó un 78 % en el último año.