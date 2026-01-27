Nacional - 27/1/26 - 11:39 AM

Diputados se autorizan a ejercer como abogados y se desata la polémica

Otros diputados defendieron que se trata de un derecho profesional que no debe prohibirse

 

Por: Redacción / Crítica -

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 26 de enero una propuesta que permite a los diputados ejercer como abogados sin dejar su cargo. 

La decisión pasó por mayoría y de inmediato reactivó el debate por posibles conflictos de interés.

La medida marca un cambio frente a 2025, cuando una iniciativa similar fue rechazada. Esta vez, los votos alcanzaron y la propuesta avanzó en medio de cuestionamientos dentro del propio hemiciclo.

El aval del Pleno dejó en evidencia giros internos. Uno de los más comentados fue el del diputado Ernesto Cedeño, quien en el pasado se oponía a que los parlamentarios ejercieran la abogacía, pero en esta ocasión votó a favor de la propuesta, avivando la controversia.

La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, advirtió que permitir a los diputados litigar puede abrir la puerta a intereses privados ligados al Estado, afectando la transparencia.

Otros diputados defendieron que se trata de un derecho profesional que no debe prohibirse. Mientras tanto, la decisión seguirá su trámite y se espera que el tema vuelva a encender el debate público.

Te puede interesar

El Davos latinoamericano arranca en Panamá, con 8 presidentes

El Davos latinoamericano arranca en Panamá, con 8 presidentes

Enero 27, 2026
Bomberos frenan fuego que iba directo a las casas

Bomberos frenan fuego que iba directo a las casas

 Enero 27, 2026
Diputados se autorizan a ejercer como abogados y se desata la polémica

Diputados se autorizan a ejercer como abogados y se desata la polémica

Enero 27, 2026
Martinelli: Faltan los hermanos Cortizo. Gaby es un chivo expiatorio

Martinelli: Faltan los hermanos Cortizo. Gaby es un chivo expiatorio

 Enero 27, 2026
Barrida policial en Colón deja 89 presos por pandillas y homicidios

Barrida policial en Colón deja 89 presos por pandillas y homicidios

 Enero 27, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí