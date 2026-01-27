Diputados se autorizan a ejercer como abogados y se desata la polémica

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 26 de enero una propuesta que permite a los diputados ejercer como abogados sin dejar su cargo.

La decisión pasó por mayoría y de inmediato reactivó el debate por posibles conflictos de interés.

La medida marca un cambio frente a 2025, cuando una iniciativa similar fue rechazada. Esta vez, los votos alcanzaron y la propuesta avanzó en medio de cuestionamientos dentro del propio hemiciclo.



El aval del Pleno dejó en evidencia giros internos. Uno de los más comentados fue el del diputado Ernesto Cedeño, quien en el pasado se oponía a que los parlamentarios ejercieran la abogacía, pero en esta ocasión votó a favor de la propuesta, avivando la controversia.

La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, advirtió que permitir a los diputados litigar puede abrir la puerta a intereses privados ligados al Estado, afectando la transparencia.

Otros diputados defendieron que se trata de un derecho profesional que no debe prohibirse. Mientras tanto, la decisión seguirá su trámite y se espera que el tema vuelva a encender el debate público.