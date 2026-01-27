Martinelli: Faltan los hermanos Cortizo. Gaby es un chivo expiatorio

El expresidente Ricardo Martinelli aseguró que en Panamá todavía faltan los verdaderos responsables, señalando directamente a los hermanos Laurentino y Roy Cortizo, a quienes mencionó como figuras que, según él, no han enfrentado a la justicia mientras otros sí están siendo procesados.

Martinelli afirmó que muchos de los casos judiciales que hoy se ventilan no apuntan a los que realmente mandaban, sino que terminan convirtiendo a algunos en “chivos expiatorios” como en el caso del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, mientras la impunidad se mantiene para quienes tuvieron poder durante el pasado gobierno.

En su mensaje, el exmandatario reiteró que en su situación nunca se respetó la ley ni el debido proceso, y que fue víctima de una persecución política injusta e ilegal.

Sostuvo que todo ocurrió porque iba a ganar abrumadoramente una elección con el respaldo del pueblo.

Según Martinelli, le fabricaron un caso para sacarlo del camino político, ya que su regreso significaba resolver la situación económica del país, generar trabajo, desarrollo y chen chen para la gente.

El expresidente también denunció que se mantiene desterrado, lejos de Panamá y de sus seres queridos, y que su único deseo es poder pasar sus últimos años junto a su familia. Aun así, aseguró que no guarda odio ni rencor.

“Yo solo pedí lo mismo que hoy pido para Panamá: ley, justicia y debido proceso para todos, sin excepción”, concluyó Martinelli en su publicación.

