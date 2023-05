Barsallo: New Business caso débil de Fiscalía

El abogado Dr. Carlos Barsallo reveló ayer que siente que la fiscalía tiene un caso débil en el juicio New Business, precisamente porque no ha presentado ningún documento que pruebe la teoría de que el conglomerado de medios Epasa fue comprado con dineros ilícitos.

En el juicio, el fiscal Emeldo Márquez trata de convencer a la jueza Baloísa Marquínez de que el expresidente Ricardo Martinelli -como parte de los compradores de Epasa en 2011- usó fondos públicos para pagar su participación accionaria, pero para sustentar esta tesis solo se vale de dos testigos protegidos. No ha mostrado un solo documento en este sentido.

"Si hay un informe que puede demostrar la ilicitud del origen de los fondos, usted tiene un buen caso de blanqueo", explicó Barsallo en Omega Estéreo. "Si no hay un informe que pueda demostrar la ilicitud, el caso es más débil".

"Le voy a ser franco. Yo hubiese querido que lo demostraran... pero hasta el momento no he visto que hayan dejado en evidencia la ilicitud de los fondos", señaló Barsallo ante la pregunta del periodista Guillermo Antonio Adames de si el caso de la fiscalía era fuerte.

"No es lo mismo hacer muchas cosas con el dinero que se recibió, y que se movió mucho dinero y que eso no nos guste. El asunto es que hay que desenmascarar el origen de los fondos públicos mal dados, y de ahí nace todo. Me parece que hay que trabajar más duro en eso", recalcó.

