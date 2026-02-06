BDA inyecta más de $485 mil a ganaderos de Coclé para combatir la sequía

Panamá- El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) entregó préstamos por un total de 485,445 balboas a micro y pequeños ganaderos de la provincia de Coclé, destinados específicamente a la perforación de pozos para garantizar el suministro de agua al ganado durante la estación seca.

Los cheques fueron entregados a 13 productores de los distritos de Penonomé, Natá y Aguadulce durante una reunión del Consejo de Gabinete Ampliado en Coclé, presidida por el presidente de la República, José Raúl Mulino. El mandatario afirmó que estos desembolsos forman parte del programa de reestructuración de la institución, enfocado en apoyar a los pequeños productores.

En el caso de Natá, diez productores de bovino de ceba y cría podrán desarrollar proyectos de perforación en sus fincas, enfrentando así la sequía que afecta al Arco Seco, región que comprende las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Del total de créditos aprobados, tres están dirigidos a productores de bovino de ceba y ceba semi estabulada en Penonomé y Aguadulce.

Cabe destacar que otros 24 ganaderos de Coclé realizaron trámites para préstamos con el mismo propósito de asegurar agua para sus reses. Esta acción se enmarca en el proceso de reestructuración institucional del BDA hacia el futuro Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), el cual se centrará en otorgar créditos a micro y pequeños productores para impulsar la producción de alimentos, siguiendo los lineamientos del presidente Mulino.

La visión de la nueva institución es promover inversiones más eficaces, incorporando tecnología como molinos de viento y bombas sumergibles solares para zonas alejadas sin acceso a la red eléctrica tradicional, haciendo así los proyectos más sostenibles y viables en el tiempo, en beneficio del futuro del agro nacional.

En el acto también participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; y el gerente general encargado del BDA, Francisco Mejía, entre otras autoridades.