Felipe Chapman destaca caída récord del déficit y menor costo de la deuda

Panamá registra reducción histórica del déficit fiscal en 2025

Panamá alcanzó en 2025 una disminución inédita del déficit fiscal, según informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante una conferencia de prensa.

El funcionario detalló que el déficit fiscal se redujo en más de 2,069 millones de dólares, lo que representa una caída cercana al 40% respecto al año anterior.

Con este resultado, el cierre fiscal se ubicó en 3.68% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra considerada histórica para el país.

Chapman subrayó que el desempeño no solo quedó por debajo de la meta del Presupuesto General del Estado, sino que además superó lo exigido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y las previsiones de mercados financieros y agencias calificadoras.

Impacto en la deuda, tasas de interés y confianza económica

El ministro explicó que la reducción del déficit fiscal en Panamá ya se refleja en la baja de la tasa de interés del Gobierno y en la disminución de la prima de riesgo país en más de 54%, incluso en un entorno global volátil con tasas de largo plazo en aumento.

Asimismo, destacó que la caída en el costo de la deuda pública está generando ahorros cercanos a 475 millones de balboas, monto que cubre casi 50% del subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

“Estamos demostrando de dónde salen los recursos para cumplir con los jubilados panameños y garantizar mejores pensiones futuras”, enfatizó.

Más ingresos, menos gasto y uso de tecnología en recaudación

Chapman también anunció una reducción del gasto público del 6% y un aumento de ingresos del 6.5%, resultado de mayor disciplina fiscal, digitalización, uso de tecnología e incorporación progresiva de inteligencia artificial para mejorar la recaudación tributaria.

Entre las iniciativas implementadas mencionó la Lotería Fiscal, que ha contribuido al incremento de los ingresos del Estado y al fortalecimiento de las finanzas públicas de Panamá.