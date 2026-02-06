Nacional - 06/2/26 - 08:28 AM

Frenan narcolanchas en Gunayala y aprehenden a 4 personas

Se desplegaron medios navales y aéreos para localizar las embarcaciones.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un total de 573 paquetes de presunta droga y la detección de cuatro personas se logró durante una operación al norte de El Porvenir, Comarca Gunayala

En la operación desarrollada por la Aeronaval, rambién se confiscaron dos lanchas artesanales usadas para el transporte del ilícito.

Según el informe oficial, se desplegaron medios navales y aéreos para localizar las embarcaciones, que fueron aseguradas posteriormente. 

Durante la inspección se encontraron sacos con la presunta sustancia ilícita ocultos a bordo de ambas lanchas.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala, se trasladaron las embarcaciones, los tripulantes y la droga hacia la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, donde se realizaron las diligencias de allanamiento y registro correspondientes.

Con esta acción, la Aeronaval suma más de 10.8 toneladas de drogas incautadas en lo que va del 2026, tras ocho operaciones efectivas diseñadas para reforzar la seguridad nacional y frenar el narcotráfico.

Por aire, mar y tierra, la institución reafirma su compromiso con Panamá y su gente, evitando que las drogas lleguen a los barrios y afecten la vida de la población, dentro del marco del Plan Firmeza.

 

