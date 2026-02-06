Violencia psicológica tendrá prisión sin distinción de género en Panamá

Asamblea Nacional aprueba ley que endurece penas por violencia psicológica en Panamá

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 278, una iniciativa que endurece las sanciones por violencia psicológica y amplía la protección a mujeres, hombres y menores de edad en Panamá.

La nueva normativa establece penas de prisión de cinco a ocho años para quienes incurran en amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso, así como en otras conductas que sometan o humillen a la víctima.

Modificación al Código Penal panameño

Hasta ahora, el artículo 138-A del Código Penal solo contemplaba estas sanciones cuando la víctima era una mujer.

Con la reforma impulsada por el diputado Luis Eduardo Camacho, la ley amplía el alcance para castigar la violencia psicológica en Panamá sin importar el género o la edad de la persona afectada.

Aumento de penas por daño psíquico comprobado

El proyecto también establece que, si estas conductas provocan daño psíquico comprobado, la pena podrá incrementarse entre una tercera parte y la mitad del máximo previsto, reforzando la protección legal de las víctimas.

La propuesta fue aprobada con 45 votos a favor, uno en contra y una abstención, reflejando un amplio respaldo legislativo a la lucha contra la violencia emocional.

Una respuesta inclusiva frente a la violencia

El diputado Eduardo Camacho defendió la iniciativa señalando que, aunque en menor medida, los hombres también sufren violencia y discriminación, pero muchas veces guardan silencio por vergüenza en una sociedad donde persisten patrones machistas.

A su juicio, la violencia psicológica ya no distingue género y debe enfrentarse de forma inclusiva y equitativa.