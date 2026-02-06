Agroferias y tiendas del IMA cerradas la próxima semana; entérate por qué

Panamá- Las agroferias, las tiendas y distribuidoras del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán cerradas la próxima semana, según anunció este viernes la entidad.

Esta medida se tomó, indicó el IMA, "debido al despliegue nacional de los estamentos de seguridad en el marco del Operativo de Carnaval", por lo cual no podrán brindar el apoyo logístico y de seguridad requerido para el desarrollo de las actividades de la entidad.

Es por ello que, desde el lunes 9 de febrero, suspenderán las agroferias a nivel nacional, mientras que las tiendas permanentes y distribuidoras permanecerán cerradas desde el viernes 13 de febrero.

En los próximos días el IMA debe anunciar qué día reabrirán estos puntos de venta al público.