Benicio pide volarse a Sabonge

El diputado Benicio Robinson recomendó al mandatario Laurentino Cortizo reemplazar al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.

“Esa es una potestad del señor presidente, pero yo como diputado y presidente del PRD, creo que lo mejor que podemos hacer como gobierno es escoger a las personas que puedan ejercer los cargos y en nuestro partido hay bastantes y con mística de trabajo”, expresó Robinson.

El perredista dijo que Sabonge fue nombrado de a dedo y debe hacer el trabajo que los panameños estamos esperando que haga. “ No puede ser que tengamos la ciudad llena de huecos, los distritos llenos de huecos y las carreteras sin rehabilitar y que en tres años todavía estemos con un ministro que no tiene la capacidad para ejercer…o puede tener capacidad, pero no tiene entereza.

Sabonge respondió que se está haciendo la labor, sin embargo, “todo el Gobierno ha pasado por momentos difíciles debido a la pandemia”.

