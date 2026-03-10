Bloqueo en el estrecho de Ormuz podría traer más barcos al Canal de Panamá

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, pronosticó este martes un aumento del tránsito a través de esa vía interoceánica debido a los bloqueos en el estrecho de Ormuz por la guerra de Irán.

"Crecerá y se trasladará de la costa este de Estados Unidos a Asia", aseguró Vásquez en una entrevista con el medio estadounidense Fox News, en la que destacó las capacidades logísticas del Canal de Panamá.

"A lo largo de los años, hemos sido un canal importante para transportar GNL (gas natural licuado) desde Estados Unidos a Asia", dijo, y añadió que "Catar suele abastecer a Asia, y tras la guerra en Ucrania, la mayor parte del GNL estadounidense se ha destinado a Europa para reemplazar al ruso".

"Lo que vemos es que probablemente los precios del GNL subirán, lo que significa que el costo actual del inventario en el buque aumentará", afirmó el responsable del Canal de Panamá.

El Pentágono confirmó este martes que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través del estrecho de Ormuz, aunque no detalló cuando comenzarían estas operaciones en el paso estratégico de petróleo y gas.

A través de Ormuz pasa entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con golpear "20 veces más fuerte" a Irán si Teherán "hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz" y aseguró que evalúa tomar el control total del paso, ubicado entre el Golfo Pérsico y el océano Índico.