¡Ojo, comerciantes! Falsos inspectores del Minsa están pidiendo plata

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una advertencia a comerciantes y dueños de negocios tras recibir reportes de personas que están haciéndose pasar por inspectores sanitarios y veterinarios para intentar estafar a establecimientos comerciales.

Según la entidad, estos individuos llegan a los locales hablando de supuestas fallas en permisos sanitarios, problemas en la manipulación de alimentos o requisitos del personal.

Usan lenguaje técnico relacionado con el control sanitario de alimentos para aparentar que son funcionarios, y luego terminan pidiendo dinero o cobros indebidos.

El Minsa dejó claro que las inspecciones sanitarias oficiales solo las realiza personal debidamente autorizado y que todo inspector debe mostrar su carné institucional vigente. También recordó que ningún funcionario está autorizado a pedir pagos directos durante una inspección, ni en persona ni por teléfono.

Ante cualquier visita o llamada sospechosa, la recomendación es pedir siempre la identificación, no entregar dinero y reportar de inmediato el caso a las autoridades sanitarias o a las direcciones regionales de salud.

Las autoridades recordaron que este tipo de prácticas constituye suplantación de identidad y estafa, delitos que pueden ser castigados por la ley.