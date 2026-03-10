Nacional - 10/3/26 - 12:19 PM

¡Ojo, comerciantes! Falsos inspectores del Minsa están pidiendo plata

Según la entidad, estos individuos llegan a los locales hablando de supuestas fallas en permisos sanitarios, problemas en la manipulación de alimentos o requisitos del personal.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una advertencia a comerciantes y dueños de negocios tras recibir reportes de personas que están haciéndose pasar por inspectores sanitarios y veterinarios para intentar estafar a establecimientos comerciales.

Según la entidad, estos individuos llegan a los locales hablando de supuestas fallas en permisos sanitarios, problemas en la manipulación de alimentos o requisitos del personal. 
Usan lenguaje técnico relacionado con el control sanitario de alimentos para aparentar que son funcionarios, y luego terminan pidiendo dinero o cobros indebidos.

El Minsa dejó claro que las inspecciones sanitarias oficiales solo las realiza personal debidamente autorizado y que todo inspector debe mostrar su carné institucional vigente. También recordó que ningún funcionario está autorizado a pedir pagos directos durante una inspección, ni en persona ni por teléfono.

Ante cualquier visita o llamada sospechosa, la recomendación es pedir siempre la identificación, no entregar dinero y reportar de inmediato el caso a las autoridades sanitarias o a las direcciones regionales de salud.

Las autoridades recordaron que este tipo de prácticas constituye suplantación de identidad y estafa, delitos que pueden ser castigados por la ley.

Banco Nacional pide a Mulino vetar ley sobre prescripción de deudas

 Marzo 10, 2026
 Marzo 10, 2026
 Marzo 10, 2026
 Marzo 10, 2026
 Marzo 10, 2026

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

Se escucha por ahí

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Se escucha por ahí

