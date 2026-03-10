Nacional - 10/3/26 - 01:12 PM

Cancillería: Panamá no firmó acuerdo del “Escudo de las Américas”

Es un entendimiento de cooperación entre varios países para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Gobierno de Panamá salió a aclarar que el país no firmó ningún documento oficial durante el encuentro regional llamado “Escudo de las Américas”, realizado el pasado 7 de marzo en Miami, Florida, donde participaron varios mandatarios junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la presencia de Panamá en esa reunión no implicó la firma de un acuerdo formal, sino un entendimiento de cooperación entre varios países para reforzar la lucha contra el crimen organizado, en especial contra el narcotráfico que opera a nivel internacional.

Las autoridades también dejaron claro que este tipo de coordinación no choca con el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, ya que las acciones apuntan a combatir organizaciones criminales que, en muchos casos, terminan financiando el terrorismo internacional.

En el comunicado oficial se reiteró que “el Canal es de Panamá y seguirá siendo de nuestra nación y de su gente”, mientras se destacó la importancia de frenar el avance del narcotráfico, fenómeno que las autoridades consideran uno de los factores que empuja la violencia urbana en el país.

El llamado “Escudo de las Américas” reúne a 12 países del continente en un esfuerzo de coordinación para enfrentar estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas, crimen organizado y migración ilegal.

