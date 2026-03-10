Nacional - 10/3/26 - 01:48 PM

Mulino llega a Chile y se reunirá con el presidente electo José Antonio Kass

Mulino sostendrá una reunión bilateral con el presidente electo Kass y parte de su equipo de trabajo a las 6:30 de la tarde, en el Palacio Cousiño.

 

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este martes a Santiago de Chile acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino y del canciller Javier Martínez Acha, para participar este 11 de marzo en la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kass y su nuevo gabinete presidencial.

El acto oficial se realizará en el Congreso Nacional de Valparaíso, donde Kass asumirá el mando del país sudamericano. 

A su llegada al aeropuerto Arturo Merino Benítez, el mandatario panameño fue recibido por Sergio Villagrán, en representación del gobierno chileno, junto al embajador de Panamá en Chile, Enrique Jiménez.

Como parte de la agenda oficial, Mulino se trasladará al Palacio Cousiño, donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente electo Kass y parte de su equipo de trabajo a las 6:30 de la tarde.

Este sería el segundo encuentro entre ambos mandatarios, luego de la visita que realizó Kass al Palacio de Las Garzas en Panamá el pasado 29 de enero, cuando abordaron varios temas de interés bilateral, entre ellos el papel estratégico de Chile como el cuarto usuario del Canal de Panamá.

En la reunión participarán por Panamá los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal).
Por Chile estarán presentes Francisco Pérez, ministro designado de Relaciones Exteriores; Frank Tressler, secretario general de Política Exterior, y Agustín Quera, jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Minas.

