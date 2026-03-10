Preocupa seguridad en el Casco. Empresarios se reúnen con autoridades

La seguridad en el Casco Antiguo volvió a la mesa. Empresarios del área turística se reunieron con autoridades de varios estamentos para coordinar acciones y reforzar la vigilancia en esta zona histórica de la ciudad de Panamá, donde diariamente convergen turistas, residentes y trabajadores.

El encuentro fue encabezado por directivos de la Asociación de Restaurantes, Bares y Hoteles del Casco Antiguo (ARHCA) junto a representantes del SPI, Policía Nacional, Policía de Turismo, SINAPROC, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales. Durante la reunión se revisaron mecanismos de cooperación y canales de comunicación ante cualquier eventualidad.

Para Gasparín Belandria, presidente de la ARHCA, el tema de la seguridad en San Felipe es clave para la convivencia en el área. Señaló que comerciantes, clientes y vecinos forman parte de la misma comunidad y que el trabajo coordinado con las autoridades ayuda a prevenir incidentes.

Belandria recordó que el Casco Antiguo es uno de los puntos más visitados del país por su valor histórico, cultural y turístico. Por eso, insistió en que mantener un entorno seguro es fundamental para que visitantes y residentes puedan transitar con tranquilidad.

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación, Lital Smith, destacó que el diálogo entre el sector privado y las autoridades debe mantenerse de forma constante. Según indicó, estas coordinaciones ayudan a fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier situación que se presente en el área.

Durante el encuentro, los empresarios reiteraron su disposición de apoyar en el fortalecimiento de protocolos de seguridad, promover la convivencia responsable en los establecimientos y mantener comunicación directa con las autoridades para actuar con rapidez cuando sea necesario.

El Casco Antiguo es uno de los principales polos de turismo en Panamá, con miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año. La coordinación entre comerciantes y autoridades busca mantener el área como un sitio seguro, activo y ordenado.