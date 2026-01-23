Bocas refuerza salud de bananeros: 753 trabajadores ya reciben atención

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, recorrieron varias fincas bananeras en Changuinola, Bocas del Toro, para supervisar el programa de vigilancia médica ocupacional.

La iniciativa busca prevenir riesgos y cuidar la salud de los trabajadores del sector.

El programa, que originalmente contemplaba atender a 552 personas, ya ha brindado atención médica a 753 trabajadores, superando las metas iniciales.

Esta acción se enmarca en las actualizaciones a la normativa bananera y ajustes a la ley No. 51 Orgánica de la CSS, con el objetivo de reforzar la protección social del sector.

Durante el recorrido, Mon Vásquez destacó que la salud es clave para la productividad y el desarrollo del país. “Lo único que no puede faltar es la salud para poder cumplir con la labor productiva que todos soñamos y para traer paz al país”, afirmó.

La CSS continuará ampliando el programa para abarcar todas las fincas bananeras, enfocándose en la prevención y ofreciendo tratamientos médicos adecuados según la condición de cada trabajador. Esto favorece su bienestar y permanencia laboral.

Por su parte, Muñoz señaló que, con la reactivación del sector, ya se formalizaron 1,600 contratos y se registraron 967 adicionales en el Mitradel, marcando un avance importante para Bocas del Toro y el país.

La gira también contó con la participación de autoridades locales, quienes respaldaron la iniciativa interinstitucional y destacaron la importancia de proteger a quienes sostienen uno de los sectores productivos más importantes del país.