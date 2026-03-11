Meduca unifica protocolo de supervisión en escuelas del país

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la unificación del protocolo de supervisión en los centros educativos del país, con el objetivo de brindar acompañamiento a directores, docentes, estudiantes y padres de familia de las 16 regiones educativas.

La iniciativa se desarrolla mediante el programa “Supervisión que inspira, Educación que transforma”, a través del cual se realizarán jornadas de orientación dirigidas a la comunidad educativa. En estos encuentros se abordará el manejo de proyectos interdisciplinarios, las estrategias de recuperación académica que deben registrarse periódicamente y el funcionamiento de las comisiones de ética dentro de los planteles.

Durante estas jornadas también se dará acompañamiento a los coordinadores de asignatura y grado, además de la actualización de la comunidad educativa y la aclaración de dudas relacionadas con el rediseño curricular. El trabajo se desarrollará de forma conjunta con las Redes Educativas por especialidad.

Según el Meduca, los protocolos de supervisión son instrumentos para garantizar el desarrollo, mejoramiento y calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El acompañamiento busca fortalecer la calidad educativa y promover una mayor cercanía entre las autoridades educativas y los centros escolares.

Como parte de estas acciones, el Ministerio de Educación aplicará en abril pruebas diagnósticas para identificar fortalezas y áreas de mejora en los estudiantes en Español, Matemática y Ciencias. Estas evaluaciones estarán basadas en el Rediseño Curricular.

La entidad también recordó que durante las primeras semanas del año escolar, los docentes deben aplicar evaluaciones diagnósticas, sin importar la asignatura que impartan, con el fin de retroalimentar el proceso educativo y realizar ajustes en las estrategias de enseñanza.

Además, al finalizar el año escolar 2026 se aplicará la Prueba Nacional CRECE en lectura, matemática y ciencias, dirigida a estudiantes de 4°, 7°, 10° y 12° grado. Esta evaluación busca medir los avances del sistema educativo e identificar factores asociados al aprendizaje, entre ellos la participación de los padres de familia, el compromiso de los estudiantes y el uso de la retroalimentación formativa en el aula.

Por primera vez, los docentes también aplicarán un examen estandarizado a los estudiantes para identificar las competencias alcanzadas durante el año escolar 2026.

Asimismo, se entregarán los resultados de IPALEM, la prueba de Indicadores de Progreso de Aprendizaje en Lectura, Escritura y Matemática, aplicada en tercer grado, que evalúa habilidades como la conciencia fonológica, el dictado de palabras con ortografía, la comparación numérica y el valor de posición.