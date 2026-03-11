Crean premio nacional en honor a la periodista Delfia Cortez

La memoria de la periodista colonense Delfia Cortez seguirá viva dentro del periodismo panameño. El Colegio Nacional de Periodistas (Conape) anunció la creación del Premio Nacional Delfia Cortez, un reconocimiento que llevará su nombre y que busca destacar el trabajo de mujeres periodistas comprometidas con la defensa de los derechos y la dignidad femenina.

El galardón fue creado para honrar la trayectoria de esta comunicadora, nacida en la provincia de Los Santos, pero criada desde niña en Colón, donde desarrolló gran parte de su carrera periodística. Durante 24 años ejerció el periodismo, siempre muy ligada a las causas sociales y a la comunidad que la vio crecer.

Quienes la conocieron recuerdan que Cortez se caracterizaba por su compromiso con la gente y su pasión por contar historias reales, muchas veces dando voz a quienes pocas veces son escuchados.

La periodista falleció a los 60 años el 10 de enero de 2024, días después de sufrir un derrame cerebral el 5 de enero, mientras participaba en un evento religioso en la provincia de Colón. Su partida causó pesar entre colegas, amigos y miembros de la comunidad.

Ahora, con este premio que llevará su nombre, su legado quedará ligado al periodismo que lucha por la dignidad y los derechos de la mujer en Panamá.