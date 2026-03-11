Naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en puerto de Balboa

La naviera estatal china Cosco Shipping anunció este martes la suspensión de sus servicios en el puerto de Balboa, ubicado en el lado del Pacífico del Canal de Panamá y operado provisionalmente por la naviera Maersk, tras un fallo del Tribunal Supremo panameño que anuló la concesión al conglomerado hongkonés CK Hutchison.

En un comunicado dirigido a sus clientes, con fecha del 10 de marzo, la empresa informó que suspende sus servicios en el Puerto de Balboa y que no habrá “salidas o arribos” en esa terminal portuaria.

También señaló que, a partir de esta fecha, los “bookings” (reservas de espacio en buques) que ya estaban confirmados serán cancelados, por lo que recomendó a sus clientes contactar a sus representantes comerciales para conocer las opciones disponibles.

De igual forma, la naviera explicó que los “releases” (orden aduanera de liberación de mercancías) serán entregados con normalidad, por lo que los procesos de retiro de carga no deberían verse afectados.

En cuanto a los contenedores, Cosco Shipping indicó que las unidades vacías deberán ser retornadas únicamente a los puertos de Manzanillo o Colon Container Terminal, ubicados en el lado Atlántico del Canal de Panamá, y recalcó que no se recibirán unidades en Balboa.

“Sugerimos realizar los ajustes pertinentes para evitar retrasos y contratiempos en sus logísticas”, concluye el comunicado de la empresa naviera asiática, que no explicó las razones de esta decisión.

El anuncio ocurre luego del fallo emitido en enero por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la ley que aprobó la concesión otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC) —filial de CK Hutchison— para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, así como su prórroga aprobada en 2021 hasta el año 2047.

Tras publicarse la decisión judicial, el 23 de febrero, los puertos de Balboa y Cristóbal fueron tomados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que entregó su operación transitoria por hasta 18 meses a APM Terminals y a Terminal Investment Limited (TiL), brazo de terminales de Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), respectivamente.

Las autoridades panameñas explicaron que escogieron a APM Terminals porque más del 80 % de los contenedores que se mueven en Balboa pertenecen a Maersk, mientras que más del 90 % de la carga que pasa por Cristóbal es de MSC, con el objetivo de mantener intacta la cadena de suministros.

En medio de la controversia, el 6 de marzo, el conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció que amplió su demanda de arbitraje internacional contra Panamá, un proceso iniciado por unos 2.000 millones de dólares, según afirmó a finales de febrero el asesor y portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis.

La disputa ocurre además en medio de tensiones geopolíticas en torno al Canal de Panamá, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con recuperar la vía interoceánica, denunciando una supuesta influencia china en la estratégica infraestructura.