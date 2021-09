Bolota: "¡Una protesta de yeyesitos!"

El diputado colonense Jairo "Bolota" Salazar desestimó la "protesta de yeyecitos" frente a la Asamblea Nacional contra las modificaciones al paquete de reformas electorales, señalando que se trata de un movimiento orquestado desde las élites económicas del país para desestabilizar el país e inclinar la balanza a su favor en las elecciones de 2024.

"El pueblo no entiende la reforma, por eso no fue allá, a esa huelga de puros yeyecitos, de una señora que nos mandó a tomar agua en el río (Mercedes Eleta de Brenes), de un man que es dueño de un diario que evade impuestos, que nada más se la pasa dándole duro a todo el mundo porque en el gobierno pasado, de su jefe Varela, él nunca decía nada. Los Movines estos", dijo Bolota en un vídeo, sosteniendo una taza de café.

"El Tribunal Electoral si quiere una reforma democrática de verdad, lo primero que hay que hacer es quitar eso de cociente, medio cociente, residuo y voto en plancha. Si quieren una democracia de verdad, nos vamos voto a voto", sostuvo Bolota, quien afirma que ese sistema beneficia la elección de figuras que se pintan de independientes, pero son títeres del poder económico.

"Yo soy residuo, pero fuí el segundo más votado de la provincia, porque Mariano López, mi compañero el doctor, sacó 23 mil votos, yo tenía 20 mil y estaba esperando que saliera uno con 10 mil votos que es medio cociente, y el otro salió con 11 mil votos con medio cociente. Entonces yo con 20 mil estaba esperando que si había un independiente o de otro partido que saca 10 mil votos, yo quedo fuera y yo tengo 20 mil. Eso no es democracia".

"Vamos voto a voto, ¿por qué no ponen eso primero? Pa' que ustedes saquen su gentita con poquitos de votos. Porque el único que hubiera salido con una fórmula de voto a voto hubiera sido Juan Diego (Vásquez). Todos los demás se hubieran quedado. Eso es lo que no dicen".

"Yo se lo decía a los diputados, ey nosotros somos tontos. Yo les meto 10 buses, 20 buses de colonenses ahí, para que vean cómo salen corriendo este poco de yeyés. Ahí no había gente de pueblo. Lo que no queremos es una guerra de pueblo contra pueblo".

"Yo estoy de acuerdo con la rendición de cuentas, porque el que no la debe, no la teme. Pero no le han explicado bien al pueblo su reforma. Entonces el pueblo está viendo los canales de televisión tradicionales, como TVN. TVN es un canal vendido a los intereses de sus dueños. ¿Quién es el dueño de TVN? El dueño de Manzanillo, el dueño de medio Panamá, y todo el mundo lo sabe".

"Unidos con los Movines, que son el grupo de Varela. Esos son los grupos que quieren desestabilizar a este país. Y le pagan a sus periodistas, le pagan a su gente, puro chantaje. Pero están buscando que los políticos nos unamos, y entonces nosotros sí sacamos el pueblo, porque digan lo que digan, el pueblo fue el que votó por nosotros".

Agregó que hay que explicarle al pueblo la reforma, "y vamos a ver entonces qué pueblo sale a la calle y de qué cuero sale más correa".

Además, advirtió que los diputados no se dejarán presionar. "A nosotros nos eligió el pueblo para hacer leyes. Vamos a sentarnos a una mesa a hablar. No que nos van a presentar un proyecto y tenemos de una vez que aplaudirlo y aprobarlo".

"Pero no imponernos a nosotros cosas que ellos quieren hacer, porque tienen unos medios de comunicación como el Diario La Prensa, tienen a su Foco, Locamente... todos esa gente que nos gusta de nosotros los que venimos del barrio, porque les decimos sus verdades".

"Yo lo voy a dejar ahí, pero nosotros también les tenemos sorpresitas a ustedes, porque nosotros no nos vamos a dejar que la gente piense que ustedes tienen la razón".