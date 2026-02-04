Inician programa de mantenimiento en centros educativos de Colón

Roberto Sevillano, viceministro de Educación, informó durante una visita a la provincia de Colón que el mantenimiento de los centros educativos se ejecuta de manera continua en todo el país, con trabajos de techo, pintura, limpieza y reparaciones básicas, intensificados durante la temporada de verano.

Señaló que 56 escuelas participan en el programa de verano, 20 centros reciben mantenimiento continuo y 32 planteles cuentan con partidas asignadas en Colón, garantizando condiciones adecuadas antes del inicio del año escolar 2026.

En Colón, se realizan cambios de techo en un salón y el comedor de la escuela La Represa, además de trabajos de limpieza y pintura de áreas ferrosas.

El viceministro dijo que hay una coordinación interinstitucional con entidades como INADE, DGI, IFARHU, Bomberos, Sinaproc y la Policía Nacional, esta última reforzando personal en Colón para ampliar la cobertura.

También manifestó que se atienden todas las zonas, incluyendo áreas de difícil acceso y costas, con vigilancia especial ante condiciones climáticas adversas.

En materia académica, anunció la capacitación de aproximadamente 3,500 docentes, vinculada al rediseño curricular y la formación en tecnología, como parte del fortalecimiento integral del sistema educativo.