Bomberos de Chiriquí han atendido 20 casos de control de abejas africanizadas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a través de sus unidades en la provincia de Chiriquí, alertó a la población sobre el incremento de casos relacionados con enjambres de abejas africanizadas en las últimas semanas.

Según informaron los especialistas, se han atendido más de 20 emergencias de este tipo, lo que representa un aumento cercano al 10 % en comparación con reportes anteriores.

Las autoridades enfatizan que bajo ninguna circunstancia los residentes deben intentar controlar estos enjambres por sus propios medios. Las abejas, aunque son una fuente vital para el equilibrio ambiental y la vida humana, pueden reaccionar de forma defensiva si se sienten amenazadas, poniendo en riesgo la integridad de las personas.

LEE TAMBIÉN: Lo atraparon huyendo con tres motores fuera de borda en Playa Pacora

Explicaron además que la migración de abejas de un sitio a otro es un comportamiento natural. Cuando se observa un enjambre activo —con abejas dispersas en movimiento— lo más recomendable es no provocarlas, no lanzar objetos, no utilizar humo ni productos químicos, y evitar acercarse al área. Factores como colores llamativos y olores fuertes pueden activarlas con mayor facilidad.

El llamado es claro y enfático: ante la presencia de un enjambre, mantenga la calma, aléjese del lugar y comuníquese de inmediato con los especialistas. Permitir que las abejas regresen a un punto fijo facilita que las unidades bomberiles puedan ejercer un control seguro y profesional, preservando así la vida tanto de los ciudadanos como de estos importantes polinizadores.