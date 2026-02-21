Ola de robos mantiene en alerta a comunidades del distrito de Mariato

Una ola de robos y hurtos se ha desatado en las últimas semanas en varias comunidades del distrito de Mariato, generando preocupación y malestar entre sus habitantes, quienes denunciaron públicamente el incremento de estos delitos que afectan principalmente a productores, pescadores y pequeños ganaderos de la zona.

De acuerdo con testimonios de lugareños, los delincuentes han sustraído equipos agrícolas; igual se ha perdido de manera misteriosa ganado, motores fuera de borda, embarcaciones, trasmallos, tinas y luminarias, entre otros bienes de considerable valor económico, lo que ha impactado directamente el sustento de numerosas familias que dependen de estas herramientas para su trabajo diario.

Nazario Jaramillo, abogado y productor del sector, informó que fue víctima de hurto en una de sus fincas en Mariato, de donde desconocidos se llevaron tres monturas, un tanque de almacenamiento de leche, una máquina podadora y otros equipos utilizados en las labores agrícolas.

“Son herramientas que cuestan mucho dinero y sacrificio. “No solo es el valor económico, sino el esfuerzo que representa mantener una finca productiva”, expresó Jaramillo, quien agregó que otros vecinos también han reportado la desaparición de equipos de considerable valor.

Por su parte, Sotero Gill, pescador y productor del Suay, manifestó que la situación mantiene en zozobra a quienes viven de la pesca y la actividad agropecuaria, ya que los robos de motores fuera de borda y artes de pesca representan pérdidas difíciles de recuperar y esos delitos son muy frecuentes, nunca vistos.

Los afectados indicaron que hasta el momento se desconoce quiénes podrían estar detrás de estos hechos delictivos, lo que incrementa la incertidumbre entre la población. Señalaron además que los hurtos se han registrado en distintos puntos del distrito, lo que hace presumir que podría tratarse de personas que conocen el movimiento de las comunidades y que podrían estar en componendas con otros.

Ante este panorama, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se intensifique la vigilancia policial en todas las comunidades de Mariato y se desarrollen operativos que permitan dar con los responsables.

Asimismo, instaron a los residentes a mantenerse vigilantes y a denunciar cualquier actividad sospechosa, con el fin de frenar esta ola de robos que amenaza la seguridad y la estabilidad económica de la región.

