Comunidad Judía reafirma lazos de respeto con la comunidad chino-panameña

La Comunidad Judía de Panamá expresó su aprecio y reconocimiento a la comunidad chino-panameña en medio de los comentarios difundidos en las redes sociales, los cuales no representan la posición oficial de su organización.

Mediante un comunicado de prensa, la comunidad señaló que "en los últimos días han circulado en redes sociales expresiones personales que lamentamos profundamente. Entendemos perfectamente que estos mensajes hayan generado incomodidad", señala el escrito.

Además, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que dichos mensajes fueran interpretados como una postura institucional.

"Esas opiniones no reflejan el sentir de su comunidad. Por el contrario, reiteraron su respeto y estima hacia la comunidad chino-panameña, destacando el trabajo y esfuerzo que históricamente ha realizado en beneficio del país", señalaron.

Y reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de los lazos "de armonía y amistad que ambas comunidades han construido a lo largo de generaciones".

Finalmente, aprovecharon la ocasión para felicitarles por el Año Nuevo Chino y desearles a toda la Comunidad Chino-Panameña un nuevo año lleno de salud, éxito y bendiciones.

