Lo atraparon huyendo con tres motores fuera de borda en Playa Pacora

Un ciudadano de 24 años fue interceptado en el sector de Playa La Pacora, en el corregimiento de Río Hato, en el distrito de Antón, cuando huía en un vehículo tipo panel (busito), dentro del cual se encontraron tres motores fuera de borda, presuntamente relacionados con el hurto ocurrido en el área.

De acuerdo con las autoridades, las piezas hurtadas quedaron bajo custodia, mientras que deberá enfrentar la sentencia el juez de garantías.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y destaca la importancia de la colaboración ciudadana mediante denuncias oportunas para prevenir y combatir el delito.