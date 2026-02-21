¡Aclaración! Carnavalito en Colón será el 22 de febrero

En medio de versiones encontradas que generaron incertidumbre en la comunidad, el presidente de los carnavales de Colón, Roberto Edwards, en conjunto con el alcalde del distrito, Diógenes Lorenzo Galván, salieron al frente para despejar dudas y confirmar la realización del tradicional "Domingo Carnavalito".

La tradición carnavalera será como se tiene previsto, el domingo 22 de febrero.

Tras días de especulación sobre la logística y los permisos, ambos coincidieron en aclarar lo que calificaron como una "situación confusa" y ratificaron el compromiso con una de las celebraciones más emblemáticas del Colonense.

El evento se llevará a cabo en la recta de la Zona Libre de Colón, comprendiendo el tramo desde la calle 13 en la avenida Central hasta la puerta 4 del perímetro de la zona franca.

El alcalde Galván anunció la autorización de 30 permisos especiales destinados a emprendedores locales, permitiendo que puedan ofrecer y vender sus productos durante la jornada festiva.

LEE TAMBIÉN: Magistrados de la CSJ visitan Colón para conocer necesidades de los despacho

En un gesto que fue destacado por los organizadores, el burgomaestre también realizó un aporte personal de 3 mil dólares para cubrir parte de los gastos operativos del evento, asegurando así que la fiesta popular cuente con el respaldo necesario.

"Este es un esfuerzo compartido para mantener vivas nuestras raíces. Queremos que las familias colonenses disfruten con tranquilidad y que nuestros emprendedores tengan una oportunidad de generar ingresos en estos días de celebración", expresó el alcalde Galván durante el anuncio conjunto.

Por su parte, Roberto Edwards agradeció el apoyo brindado, el cual calificó como fundamental para cubrir detalles de última hora.

Con la incertidumbre resuelta, Edwards extendió una invitación abierta a toda la ciudadanía para ser parte de esta tradición que marca el preámbulo de las carnestolendas en la provincia.

"Hago un llamado a todos los colonenses y a quienes nos visitan para que este domingo nos acompañen. Vamos a demostrar que Colón sigue siendo la capital del carnaval. Que vengan con la familia, con los amigos, a vivir la alegría de nuestro 'Domingo Carnavalito' con responsabilidad y mucho sabor", concluyó Edwards.

