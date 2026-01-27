Nacional - 27/1/26 - 12:14 PM

Bomberos frenan fuego que iba directo a las casas

Por: Redacción / Crítica -

Un incendio de masa vegetal encendió las alarmas en el sector de Los Cantares, en Volcán, cuando las llamas avanzaban sin control y amenazaban residencias y comercios cercanos

La emergencia fue reportada alrededor de las 7:38 p.m.

Al llegar al sitio, unidades de la Estación de Bomberos de Volcán confirmaron que el fuego se propagaba rápido, impulsado por la vegetación seca y el terreno irregular. La cercanía con viviendas obligó a una respuesta inmediata para evitar una tragedia.

Ante el riesgo, se activó apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, con personal voluntario y permanente, además de la Policía Nacional, que aseguró el área y mantuvo el perímetro de seguridad mientras avanzaban las labores.

En el operativo participaron unas 25 unidades, apoyadas por un camión de extinción, tres vehículos de apoyo y herramientas manuales. 

El Ministerio de Ambiente también sumó equipos, clave para frenar el avance del fuego en una zona con material combustible de hasta metro y medio de altura.

Gracias al trabajo coordinado, las llamas fueron desviadas y controladas a tiempo, evitando daños a viviendas y comercios. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni afectación a áreas protegidas, incluido el Parque Nacional Volcán Barú.

Los bomberos reiteraron el llamado a la comunidad a reportar de inmediato este tipo de emergencias a las líneas 103, 104 o a la Policía Nacional, incluso de forma anónima, recordando que el aviso temprano puede evitar pérdidas mayores.

 

