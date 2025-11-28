Boquete arranca fiestas patrias con orgullo: ministro Orillac lleva la bandera

Boquete amaneció con ese orgullo que solo se siente cuando un pueblo entero se une para honrar su historia. Sin embargo, este 27 de noviembre, arrancaron las celebraciones por los 204 años de Independencia de Panamá de España, y la comunidad boqueteña escogió como abanderado al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, gesto que él recibió con visible emoción.

“Boquete es un lugar especial para mí… su clima, su gente y la hospitalidad que siempre brindan. Ser abanderado aquí es un momento importante en mi vida”, compartió el ministro con el pueblo que lo acompañó en la entrega del Pabellón Nacional.

Por su parte, el alcalde Eduardo Rodríguez explicó que esta tradición de entregar la bandera la noche del 27 de noviembre es un acto simbólico que marca el inicio oficial de la fiesta patria.

“Para nosotros es un honor que el ministro Orillac sea el abanderado de este pueblo que siempre recibe a todos con los brazos abiertos. Esto muestra el respaldo a una gestión municipal que trabaja por su gente”, expresó.

A la ceremonia también se unieron ministros de Estado, autoridades locales y la gobernadora Aixa Santamaría, quienes acompañaron al titular de la Presidencia en este acto cargado de respeto y sentido patrio.