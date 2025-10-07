Nacional - 07/10/25 - 07:45 AM

Boquete se recupera tras intensas lluvias e inundaciones

El distrito de Boquete continúa sus esfuerzos por recuperar la normalidad tras los fuertes daños causados por las intensas lluvias de los últimos días, que provocaron el desbordamiento de varias quebradas, afectando viviendas, carreteras e infraestructuras por inundaciones y deslizamientos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en conjunto con autoridades locales y gubernamentales, mantiene este martes las labores de intervención y mitigación en distintos puntos del distrito.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) provincial permanece activado. Según el último informe de afectaciones, emitido este martes, se han atendido:

-40 deslizamientos,

-12 viviendas evaluadas,

-76 personas afectadas.

En cuanto al ámbito educativo, el Ministerio de Educación anunció la reanudación de clases en el distrito de Boquete y en Cerro Punta, en el corregimiento de Tierras Altas, tras confirmar que las estructuras escolares no sufrieron daños significativos.

No obstante, se informó que los centros escolares cuyas vías de acceso estén comprometidas por los deslizamientos o inundaciones podrán decidir si reanudan las clases o mantienen la suspensión, priorizando la seguridad del estudiantado y del personal docente.
 

