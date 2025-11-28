Boquete se tira a la calle para celebrar su independencia

Este 28 de noviembre, el pueblo de Boquete, en la provincia de Chiriquí, amaneció con ese orgullo que se siente en el pecho cuando uno quiere a su país.

Los actos centrales estuvieron encabezados por el presidente José Raúl Mulino, acompañado por varios de sus ministros, todos metidos de lleno en la fiesta patria que el distrito mueve con fuerza cada año.

En medio del bullicio de tambores, niños uniformados y familias apostadas en las aceras, el presidente dijo que espera que el próximo año se abran más plazas laborales y que se logre levantar el motor económico que tantos panameños sienten apagado.

Un mensaje directo para quienes están buscando cómo sobrevivir cada día.

El abanderado del desfile fue el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien también aprovechó para recordar que, además del desarrollo económico, hay que cuidar el fervor patriótico que une a todos los panameños, sin importar de qué barrio vengan.

Las calles de Boquete se llenaron como río crecido cuando arrancaron las delegaciones. Más de 92 escuelas y bandas independientes desfilan, una detrás de otra, demostrando disciplina, cultura y ese amor por el país que todavía vibra fuerte en la juventud.

El desfile se extendió hasta pasada la medianoche, con la gente resistiendo el frío boqueteño, pero gozándose cada nota, cada toque y cada bandera que pasó frente a ellos.

Boquete volvió a demostrar que cuando se trata de patria, el pueblo sale, se junta y celebra duro.