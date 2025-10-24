Bugaba y David apagan el party, pero Antón dice: ¡salud por la economía!

Algunos distritos del país se preparan para aplicar la ley seca por el Día de los Difuntos, otros decidieron levantar la restricción para impulsar la economía y permitir el flujo de visitantes.

Antón, en la provincia de Coclé rompió la tradición y permitirá la venta y consumo de licor, mientras que en Bugaba y David en Chiriquí, las autoridades mantendrán los decretos especiales que prohíben bebidas alcohólicas desde la madrugada hasta la tarde del 2 de noviembre.



El alcalde de Antón, Erick Domínguez, confirmó que en su distrito no habrá restricciones para la venta y consumo de licor este 2 de noviembre.

Domínguez explicó que la medida busca impulsar la economía local, ya que Antón es un punto turístico que recibe a muchas personas durante los días de asueto.

Según indicó, no se limitará la actividad comercial, pero sí se regulará el volumen de la música para mantener el orden y el respeto por la fecha.

“No se prohíbe la venta ni el consumo de licor. Este año tratamos igual, pero hay una disposición del Ejecutivo por esa línea, solamente que sí se regula el tema de la música a alto volumen”, señaló el alcalde.

El jefe de la comuna sostuvo que la economía de la región “ha sido muy golpeada” y que esta medida busca favorecer a los emprendedores y negocios del área

Por otro lado, los municipios de Bugaba y David, en la provincia de Chiriquí, sí aplicarán ley seca durante el Día de los Difuntos. En Bugaba, el alcalde Rafael Quintero informó que la restricción regirá desde las 12:01 a.m. hasta las 6:00 p.m. del 2 de noviembre, tal como se ha hecho en años anteriores.

Mientras tanto, el alcalde de David explicó que también habrá un horario especial con el mismo fin: mantener el respeto por la fecha, pero sin afectar al sector comercial.

“Habrá un decreto especial con un horario que permita guardar el tiempo necesario para honrar a los difuntos, pero también dar oportunidad a los comercios de activarse económicamente, con orden y respeto”, sostuvo.

La Policía Nacional estará vigilante del cumplimiento de los decretos en cada distrito, según confirmaron las autoridades municipales.