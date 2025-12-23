Buques interceptados por EE.UU. no cumplían con las normas marítimas

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reveló este lunes que los buques de bandera panameña interceptados por Estados Unidos en aguas del Caribe no cumplieron con la legislación en materia marítima panameña ni con las normas internacionales.

De acuerdo con el canciller, se detectaron algunas irregularidades durante las verificaciones realizadas, entre ellas el cambio de nombre del buque, inconsistencias en la identificación de la tripulación y la desconexión deliberada de los sistemas de localización durante la navegación.

“Todas estas variables son alertas que nos fuerzan a tomar decisiones para que nuestro pabellón, como marina mercante, sea respetado y cumpla con todas las normas de nuestro país y las normas marítimas internacionales”, manifestó Martínez-Acha.

Panamá debe asegurarse de que “nuestro pabellón está siendo utilizado de manera responsable y hemos actuado conforme al derecho marítimo internacional”, precisó.

El ministro señaló que los buques con bandera panameña “deben cumplir con las normas de nuestro país y las legislaciones marítimas internacionales”.

Añadió que el Gobierno Nacional está actuando en consecuencia y mantiene un seguimiento cercano de los incidentes, con el fin de tomar las decisiones más apropiadas basadas en la información disponible y en nuevos datos que puedan surgir.

El sábado 20 de diciembre, Estados Unidos confiscó en el Caribe el tanquero nombrado Centuries, de bandera panameña, que pertenece a una petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático y no forma parte de la lista de sancionados por el Gobierno norteamericano.

Al respecto, la Casa Blanca dijo que se trata de un "buque de bandera falsa" que forma parte de la "flota fantasma" de Venezuela para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar el Gobierno de Caracas.

El registro de buques de Panamá es uno de los mayores del mundo con más de 8.800 naves.