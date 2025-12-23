El Parque Nacional Portobelo cumplió 49 años

El Parque Nacional Portobelo, un área protegida en la provincia de Colón (Caribe) que mezcla diversos ecosistemas que cumplen un papel clave para la biodiversidad del Caribe panameño y el bienestar de las comunidades locales, celebró ayer lunes su 49 aniversario de creación, en 1976, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Panamá.

El parque cuenta con una extensión aproximada de 35.900 hectáreas, de las cuales cerca del 20 % corresponde a áreas marinas.

En su territorio convergen diversos ecosistemas, como bosques tropicales, manglares, arrecifes coralinos y playas, que cumplen un papel fundamental para la biodiversidad del Caribe panameño y el bienestar de las comunidades locales.

Esta área protegida fue establecida mediante la Ley 91 del 22 de diciembre de 1976, una normativa que creó el régimen de Conjuntos Monumentales Históricos e integró al histórico poblado de Portobelo y su parque nacional en un mismo esquema de protección, "vinculando de manera pionera la conservación del patrimonio cultural con la protección de los ecosistemas naturales".

Dentro de ella está la Bahía de Portobelo, considerada uno de los puertos "más bellos e históricos del Caribe", así como el pueblo colonial de Portobelo y su sistema de fortificaciones, como los fuertes de San Fernando, Santiago y San Jerónimo, declarados en 1980 Patrimonio Mundial por la Unesco por su importancia en el comercio colonial español y su función estratégica de defensa frente a ataques piratas.

Desde el punto de vista ecológico, el parque forma parte de la región neotropical y ocupa una de las porciones territoriales más extremas y bajas del istmo centroamericano.