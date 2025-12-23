Meduca apunta al rediseño curricular en el 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) ha incorporado en el rediseño curricular que implementará el próximo año contenidos socioemocionales, emprendimiento y de inteligencia artificial, así lo informó Isis Núñez, directora Nacional de Currículo y Tecnología Educativa del Meduca.

De acuerdo con la funcionaria, también se han implementado las estrategias metodológicas “porque de nada nos sirve tener un currículum actualizado si el docente mantiene la misma metodología".

Destacó que el rediseño abarcará desde el preescolar hasta duodécimo grado.

Además, dijo que este año se conformó un Equipo Nacional de Innovación y Actualización Curricular, que incluye profesores, maestros, directores, supervisores nacionales y regionales, con el objetivo de diagnosticar necesidades y actualizar contenidos.

“Actualmente, hemos incorporado dos competencias nuevas, de emprendimiento y socioemocional. El currículum tiene en este momento 10 competencias incorporadas. Todo este trabajo queremos ejecutarlo en 2026”, manifestó.

Según Núñez, durante este proceso se revisaron 276 asignaturas correspondientes a los 28 bachilleratos vigentes, tras un análisis que incorporó resultados de pruebas como PISA, ERCE Y CRECE.

La funcionaria mencionó que el objetivo del rediseño es alinear la formación con los cambios globales y demandas del sector empresarial.

Manifestó que actualmente existen 28 bachilleres, pero la dirección sostiene que muchas especialidades son muy similares y podrían unificarse, como los casos en comercio y contabilidad, que difieren solo en dos o tres materias.

“Queremos proponer que esto se unifique y que se haga uno solo”, expresó Núñez.

Y sobre la posibilidad de eliminar los bachilleres, dijo que por el momento no se ha suspendido ninguno, debido a que este año el proceso se centró en la actualización de contenidos.

En tanto, recordó que en países como Colombia y Costa Rica mantienen dos o tres bachilleratos más amplios, orientados a la formación académica o científica.

Por último, dijo que del 19 al 23 de enero se tendrá una capacitación para directores de los centros educativos; y la primera semana de febrero será para docentes.