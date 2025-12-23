Minsa refuerza vigilancia epidemiológica ante casos de influenza A (H3N2)

Tras confirmarse tres casos de influenza A (H3N2), subtipo K, en Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) refuerza la vigilancia epidemiológica, que incluye pruebas PCR en tiempo real y vigilancia genómica.

Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa, se activaron acciones de perifoco, que incluyen la búsqueda activa de personas con síntomas respiratorios, toma de muestras y vacunación, a partir de casos sospechosos o confirmados de influenza A (H3N2), subtipo K.

Detalló que continúan los análisis de las muestras para identificar el tipo de influenza que está circulando en el país, ya sea influenza A o B.

Indicó que, hasta el momento, la que mayormente ha circulado es la influenza A (H1N1); no obstante, en las últimas semanas también se ha detectado la influenza A (H3N2).

Además, reiteró la importancia de la vacunación, especialmente para personas con diabetes, hipertensión, enfermedades renales, sistema inmunológico debilitado, menores de cinco años, mujeres embarazadas.