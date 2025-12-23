Reprograman vuelos de repatriación de venezolanos por trámites incompletos

El vuelo de repatriación de ciudadanos venezolanos previsto para realizarse este lunes fue reprogramado debido a trámites incompletos por parte de la República Bolivariana de Venezuela, comunicó el canciller Javier Martínez-Acha.

Los permisos necesarios para el sobrevuelo y aterrizaje aún no han sido formalizados, lo que impide llevar a cabo la operación conforme a los acuerdos establecidos.

“Estamos solicitando que se cumpla con esto, ya que forma parte de los acuerdos dentro del marco de las relaciones consulares”, dijo el canciller en una entrevista a Telemetro Reporta.

Las autoridades destacan que no se tiene una fecha exacta para la reprogramación del vuelo.

“Nuestro consulado en Caracas está haciendo las gestiones necesarias para que el vuelo se dé lo más pronto posible”, dijo Martínez-Acha.

Hasta la fecha se han realizado 59 vuelos de repatriación de migrantes, que ingresaron en su mayoría por la selva del Darién.