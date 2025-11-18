Nacional - 18/11/25 - 09:33 AM

Cadena de Frío revoca exoneración a agroindustriales de Merca Panamá

Una nueva resolución obliga a las empresas a asumir los pagos de arrendamiento que estuvieron suspendidos por más de cinco años.

 

Por: Redacción / Web -

 

La Cadena de Frío, S.A., ha revocado oficialmente la exoneración del canon de arrendamiento que beneficiaba desde 2018 a un grupo de agroindustriales ubicados en la Nave 72 de Cerro Punta, dentro de Merca Panamá. Una nueva resolución obliga a las empresas a asumir los pagos que estuvieron suspendidos por más de cinco años.

La medida fue establecida a través de una nueva resolución publicada en la Gaceta Oficial, la cual argumenta que la Junta Directiva de la Cadena de Frío carecía de la facultad legal para conceder dicha exoneración de pagos.

Como resultado, las seis empresas que venían operando en la Nave 72 sin abonar el canon de arrendamiento desde 2018 deberán ahora cumplir con la tarifa vigente y, además, asumir los cobros correspondientes al periodo en que la medida estuvo en efecto.

El documento oficial instruye a la administración a "Adoptar los mecanismos que contempla tanto la Ley 90 de 7 de noviembre de 2013, así como el Reglamento Interno para los Arrendatarios de los Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A., a fin de que los mismos hagan sus pagos en concepto de canon de arrendamiento dejados de pagar".
 

