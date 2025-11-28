Nacional - 28/11/25 - 08:18 AM

Cae banda extranjera con droga, fusiles y piezas de avioneta en Chilibre

Durante el allanamiento, los agentes encontraron 331 paquetes rectangulares, presuntamente droga..

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Un operativo dejó al descubierto lo que parecía un pequeño “cuartel” criminal escondido en un hangar de Chilibre.. Allí cayeron un colombiano y un mexicano, quienes custodiaban un cargamento sospechoso como parte de la operación “Sepia”.

Durante el allanamiento, los agentes encontraron 331 paquetes rectangulares, presuntamente droga, que fueron enviados a un laboratorio especializado para confirmar el tipo de sustancia y su pureza, pasos claves para el proceso judicial.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Dentro del hangar también localizaron dinero en efectivo, piezas de una aeronave, cuatro vehículos blindados, cinco granadas, municiones y dos fusiles, dejando claro que no era cualquier escondite.

Los dos extranjeros, junto a toda la evidencia, fueron entregados a la Fiscalía de Drogas, que continuará las diligencias del caso. En las próximas horas deberán enfrentar a un juez del Sistema Penal Acusatorio, donde se definirá la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la medida cautelar que se les aplicará.

Noviembre 28, 2025
