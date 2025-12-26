Minseg destina $16.5 millones para cancelar vigencias expiradas y saldar deudas

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desembolsará en los próximos días $16.5 millones para cancelar vigencias expiradas y compromisos actuales con los proveedores que brindan servicios a la institución y a sus estamentos.

De acuerdo con la entidad, la gestión la hizo la Dirección de Administración y Finanzas del Minseg, que sustentó la necesidad de partidas de inversión ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para hacerle frente a los compromisos con la empresa privada, entre ellas, deudas que vienen desde el año 2022.

En el desglose de pagos destaca el del Centro de Operación Regional de Colón del Minseg, que transferirá $11,475,750 a Cable & Wireless Panamá por servicios acumulados entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

LEE TAMBIÉN: Ciudad de la Salud registra hasta 18 nacimientos diarios

La Policía Nacional saldará las facturaciones de aseo, energía eléctrica, telecomunicaciones y agua del 2024 por $2,108,799 y las correspondientes al 2025 por $1,860,000.

El Servicio Nacional Aeronaval pagará $418,968 a la empresa Edemet por la facturación de octubre y noviembre de 2025. También cumplirá con Cable & Wireless Panamá por los meses de septiembre a noviembre por $172,052 y a otro le pagará $241,700.

El Servicio Nacional de Fronteras cancelará $198,000 correspondientes al consumo de energía eléctrica de octubre a diciembre de 2025.