Nacional - 26/12/25 - 11:35 AM

INADEH abre preinscripciones para más de 8,500 cursos el 5 de enero

Las clases comenzarán de forma paulatina a partir del 12 de enero, permitiendo una incorporación ordenada de los participantes a lo largo del mes.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) iniciará su proceso de preinscripción el próximo 5 de enero de 2026, dando paso a la oferta académica que incluye más de 8,500 cursos, así como 20 programas y 22 cursos nuevos, diseñados para fortalecer las competencias laborales de la población.

Las clases comenzarán de forma paulatina a partir del 12 de enero, permitiendo una incorporación ordenada de los participantes a lo largo del mes.

Entre los nuevos cursos y programas nuevos, están: Recepción de Productos de Cargas y Unidades, Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria y Asistente de Soporte Técnico en Redes Informáticas, Coordinador de Eventos, Asistente Logístico, Guía General de Turismo, Recepcionista, Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware, ampliando las oportunidades de capacitación en sectores estratégicos como servicios, tecnología, logística y turismo.

Jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades, incluidos extranjeros con cédula E y N, podrán preinscribirse en programas de formación en 28 áreas clave, en los 25 centros de formación a nivel nacional.

La preinscripción puede realizarse de manera sencilla a través del enlace que estará disponible en la biografía de Instagram @inadehoficial, seleccionando el botón de Preinscripción, ingresando directamente a www.inadeh.edu.pa, llamando al 538-2300, contactando al asistente virtual TOMI vía WhatsApp al 6379-1469 o acercándose presencialmente a cualquiera de los centros de formación del país.

