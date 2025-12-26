Ciudad de la Salud registra hasta 18 nacimientos diarios

Entre 16 y 18 nacimientos diarios se registran en la Ciudad de la Salud, al cumplirse un año del traslado de la Sala de Neonatos y Partos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid al moderno Hospital Materno Fetal y Neonatal, informó el personal médico.

Actualmente, la Ciudad de la Salud registra entre 500 y 550 nacimientos mensuales, lo que proyecta entre 6,000 y 7,000 al año, casi el doble de los 3,500 partos anuales que se atendían anteriormente en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

El pediatra neonatólogo, Dr. Roberto Grimaldo, indicó que la Ciudad de la Salud se ha convertido en un centro de referencia para múltiples especialidades, recibiendo pacientes con complicaciones cardíacas, neurológicas y embarazos múltiples de gemelos y trillizos.

En el área neonatal, el hospital ha logrado resultados sobresalientes en la atención de bebés prematuros extremos, con altas tasas de sobrevida en recién nacidos de más de 25 semanas de gestación y pesos entre 600 y 700 gramos, casos que hasta hace algunos años eran considerados inviables.