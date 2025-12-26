Nacional - 26/12/25 - 10:17 AM

Ciudad de la Salud registra hasta 18 nacimientos diarios

De acuerdo al personal médico, el recinto registra entre 500 y 550 nacimientos mensuales.

 

Por: Redacción/Crítica -

Entre 16 y 18 nacimientos diarios se registran en la Ciudad de la Salud, al cumplirse un año del traslado de la Sala de Neonatos y Partos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid al moderno Hospital Materno Fetal y Neonatal, informó el personal médico.

Actualmente, la Ciudad de la Salud registra entre 500 y 550 nacimientos mensuales, lo que proyecta entre 6,000 y 7,000 al año, casi el doble de los 3,500 partos anuales que se atendían anteriormente en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

LEE TAMBIÉN: Construirán centro de artes y cultura en La Chorrera

El pediatra neonatólogo, Dr. Roberto Grimaldo, indicó que la Ciudad de la Salud se ha convertido en un centro de referencia para múltiples especialidades, recibiendo pacientes con complicaciones cardíacas, neurológicas y embarazos múltiples de gemelos y trillizos.

En el área neonatal, el hospital ha logrado resultados sobresalientes en la atención de bebés prematuros extremos, con altas tasas de sobrevida en recién nacidos de más de 25 semanas de gestación y pesos entre 600 y 700 gramos, casos que hasta hace algunos años eran considerados inviables.

Te puede interesar

Ciudad de la Salud registra hasta 18 nacimientos diarios

Ciudad de la Salud registra hasta 18 nacimientos diarios

 Diciembre 26, 2025
Construirán centro de artes y cultura en La Chorrera

Construirán centro de artes y cultura en La Chorrera

 Diciembre 26, 2025
Bajan los precios del combustible

Bajan los precios del combustible

 Diciembre 26, 2025
Mulino felicita a Asfura y plantea trabajo conjunto en beneficio mutuo

Mulino felicita a Asfura y plantea trabajo conjunto en beneficio mutuo

 Diciembre 26, 2025
San Miguelito contará con un presupuesto de $45 millones para el 2026

San Miguelito contará con un presupuesto de $45 millones para el 2026

 Diciembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos
¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar
Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa

Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa
¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!

484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!