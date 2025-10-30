CAF quiere hacer permanente el “Davos de América Latina” en Panamá

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) anunció su intención de establecer de forma permanente en Panamá el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, un evento que el presidente José Raúl Mulino ha calificado como “el Davos de América Latina”.

Durante la conferencia de prensa presidencial, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF, destacó el liderazgo de Mulino en impulsar el foro, que se celebrará en la capital panameña los días 28 y 29 de enero de 2026, y contará con la presencia de líderes regionales como Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Díaz-Granados subrayó que el foro busca impulsar la inversión y el crecimiento económico regional, aprovechando las ventajas competitivas de Panamá, como su conectividad, infraestructura hotelera y su rol como centro financiero.

“Queremos que esta cita anual se convierta, como usted lo dijo, presidente Mulino, en el Davos de América Latina”, afirmó.

Por su parte, el presidente Mulino agradeció el respaldo de la CAF a proyectos nacionales, como el Programa de Saneamiento de Panamá, y destacó el interés de empresarios e inversionistas internacionales en el país. “Panamá está en un momento positivo. Somos una buena noticia para la región”, aseguró el mandatario.