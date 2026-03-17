Nacional - 17/3/26 - 12:00 AM

Cárdenas asume la SENNIAF con promesa de transformación urgente

Por: Redacción. -

La magíster Lilibeth Antonia Cárdenas Chanis fue ratificada por el pleno de la Asamblea como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), con el respaldo a una hoja de ruta enfocada en recuperar la institucionalidad y poner en el centro el interés superior del menor.

Hasta ahora viceministra de la Mujer, Cárdenas Chanis llega al cargo con experiencia en el Ministerio Público, donde trabajó en la instrucción de casos de violencia doméstica y maltrato infantil, áreas directamente vinculadas a su nueva responsabilidad.

Ante la Comisión de Credenciales, la funcionaria dejó claro que apuesta por una transformación “urgente y real” del sistema de protección de la niñez. Su propuesta plantea acciones concretas y medibles para fortalecer la entidad, recuperar la confianza ciudadana y elevar la calidad de atención a los menores bajo tutela del Estado.

El plan se articula en cinco ejes: un diagnóstico de las capacidades institucionales —tanto humanas como financieras—; una auditoría y censo nacional de albergues, con control territorial y digitalización de la información; la actualización del marco legal; el fortalecimiento del recurso humano; y la promoción de la transparencia junto con la coordinación entre instituciones.

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