MUJERES DESPLAZAN A LOS HOMBRES DEL TRABAJO

La contratación de mujeres en Panamá va en alza. En los últimos cuatro meses de 2025, este sector registró un incremento del 20% en comparación con los hombres, según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), reduciendo así la brecha laboral.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, destacó que las áreas con mayor inserción femenina son logística y atención al cliente, aunque buscan abrir más espacios en otros sectores para bajar el desempleo, que se ubica en 10.4%.

Sin embargo, la situación no es igual en todo el país. Bocas del Toro lidera el desempleo femenino con un 15%, golpeado por la salida de Chiquita Panamá y los cierres de calles en rechazo a las reformas a la CSS.

Muñoz aclaró que las cifras oficiales del INEC solo recogen datos hasta septiembre de 2025, por lo que no reflejan las recientes contrataciones impulsadas junto al sector privado, al que señaló como el verdadero motor de generación de empleo.

“El empleo lo crea la empresa privada, no el Gobierno”, afirmó la ministra, quien también adelantó que continuarán los programas de capacitación para mujeres, con el fin de mejorar sus oportunidades y lograr una inserción laboral sostenida.