Encuentran niñas de 8 y 9 años en los albergues; la mayoría son de las comarcas

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Alexandra Brenes, presentará este martes un informe detallado a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con recomendaciones y hallazgos tras la inspección de 23 centros de atención integral en el país.

Brenes dijo que en los centros se han detectado embarazos en niñas de entre 8 y 9 años. Además, se revelaron graves deficiencias en infraestructuras y falta de personal idóneo en algunos recintos.

"Uno de los temas que nos llamó la atención en uno de los albergues es el de los embarazos en menores de edad, entre los 8 y 9 años. "Niñitas teniendo niños, ya sea por negligencia o abuso sexual", sentenció la diputada.

Brenes comentó que en un solo albergue se detectó a 12 niñas en esta condición.

“Hemos encontrado que probablemente no se han terminado de formar y que la mayoría proviene de las comarcas", manifestó la diputada en una entrevista a TVN Noticias.

En tanto, mencionó que hoy, la comisión que preside entregará un informe detallado al Mides y Senniaf con hallazgos y recomendaciones derivadas de la inspección. Y también se incluirán algunas medidas que se pueden tomar a corto, medio y largo plazo, así como aportes de organismos internacionales.

Además, instó a las autoridades a tomar medidas urgentes en materia de infraestructura y personal idóneo, incluyendo psicólogos y trabajadores sociales.

Explicó que actualmente hay entre 750 y 800 niños y adolescentes bajo custodia de los albergues.

Cabe destacar que el mes pasado, Brenes presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

Lo que derivó en el traslado de 10 jóvenes, mayores de edad y con discapacidad, que se encontraban en uno de los albergues. Posteriormente, Ana Fábrega, directora del Senniaf, renunció; en su lugar se designó a Otilia Rodríguez, quien solo duró 24 horas en el cargo.

Luego Andrea Vega asumió la posición de manera temporal y el 6 de marzo se anunció a Lilibeth Cárdenas como la nueva directora.